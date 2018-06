Sportowym wydarzeniom, szczególnie spotkaniom o najwyższą stawkę, często towarzyszą duże emocje. Trenerom drużyn zdarza się używać wulgaryzmów, szczególnie gdy ich podopiecznym wyraźnie nie idzie. To oburza Barbarę Bubulę, która napisała list do ministra sportu. Posłanka PiS zachęca Witolda Bańkę, by zajął się tym, żeby „sport nie był nośnikiem zgorszenia”.