Tylko dwóch kandydatów do Sądu Najwyższego. To adwokat i notariusz

Aż 44 wakaty do obsadzenia są w Sądzie Najwyższym. Tymczasem jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, do tej porty zgłosiły się zaledwie dwie osoby i to spoza środowiska sędziowskiego.