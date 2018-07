Porachunki za niespełna 10 zł zakończyły się tragicznie dla 58-letniego mężczyzny. Został on śmiertelnie pobity przez 36-letniego napastnika, który rzekomo chciał wyrównać rachunki za oszukanie jego znajomych. Ze względu na to, iż pokrzywdzony zmarł, mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu kara 25-lat więzienia albo dożywocie.