Dolnośląscy policjanci skontrolowali trzy naczepy z odpadami, które znajdowały się na terenie jednej z firm we Wrocławiu. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że zgodnie z przepisami pojazdy te powinny pokonać trasę z Anglii do Polski i trafić bezpośrednio do Chorzowa. Po wstępnych badaniach ładunku nie stwierdzono niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.