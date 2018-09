– Sojusz polsko-amerykański jest bardzo mocny, a dowodem jest to, że po raz pierwszy w naszej historii mamy na terytorium Polski wojska amerykańskie – stwierdził po spotkaniu w Białym Domu prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa była gościem TVP Info. – Amerykanie z jednej strony są u nas obecni na mocy porozumienia między Polską i Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej – w ramach NATO podjęli się roli państwa ramowego – tłumaczył prezydent. Jak stwierdził, dowodzi to dobrych relacji, co przekłada się na stosunki handlowe.