The Warsaw HUB pnie się w górę. Ponad 35 proc. powierzchni z najemcami

The Warsaw HUB to najbardziej zaawansowany technologicznie i największy projekt Ghelamco. Bryła pierwszego z trzech budynków kompleksu osiągnęła już prawie swoją maksymalną wysokość. Budowa dwóch kolejnych jest zaawansowana. Biurowiec będzie jednym z pierwszych budynków w Warszawie z bezpośrednim dostępem do stacji metra.