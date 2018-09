Zgodnie z zapowiedziami, agencja indeksowa FTSE Russell przekwalifikowała Polskę z „emerging markets” do „developed markets”. Polska to pierwszy kraj od niemal dekady, który awansował do rynków rozwiniętych, to również pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej, podała Giełda Papierów Wartościowych (GPW).