Kilka dni temu Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał przełomowy wyrok w sprawie kobiety, która była wykorzystywana seksualnie przez księdza. Ofiara ma otrzymać od Towarzystwa Chrystusowego milion złotych odszkodowania. – Miliona złotych to taka panienka jedna z drugą przez całe życie może nie zarobić, a tutaj za jednego sztosa. No to żadne k**** nie są tak wynagradzane na całym świecie – skomentował wyrok Stanisław Michalkiewicz.