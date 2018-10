Dobrze pamiętam tamten czerwiec, kiedy dziennikarze „Wprost” ujawnili, że rozmowy czołówki polityków rządzących i biznesmenów w czasie nieformalnych spotkań w restauracji „Sowa i przyjaciele”, były przez wiele miesięcy nagrywane przez kelnerów. Taśmy pokazywały brudne kulisy polityki – załatwiania spraw po znajomości, czy prawdziwe poglądy polityków. Pamiętam też, gdy na konferencji prasowej premier Donald Tusk sam apelował do dziennikarzy „Wprost”, by jak najszybciej publikować wszystko – by chwilę później zarzucać, że dziennikarze publikują „prywatne nagrania”.