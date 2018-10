– To działanie na pożytek przyszłym pokoleniom i obecnym tak, żeby Polska była jak najpiękniejsza. Dziękuję, że Polskie Koleje Linowe wracają do państwa polskiego – mówił premier Mateusz Morawiec na Kasprowym Wierchu. We wtorek poinformowano, że Polski Fundusz Rozwoju odkupił od funduszu Mid Europa Partners 99,77 proc. akcji Polskich Kolei Linowych SA.