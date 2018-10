Łódzka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu Arturowi W., któremu zarzuca brutalne zabójstwo 20-letniej Kai. Do zdarzenia doszło w sierpniu 2017 roku, gdy w czasie kłótni Artur W. miał udusić swoją współlokatorkę. 30-latek przyznał się do popełnienia morderstwa.