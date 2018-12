Pochodzący z Katowic, a mieszkający od 20 lat we Francji Bartosz Niedzielski, wraz ze znajomymi nie dopuścił, by zamachowiec wszedł do jednego z klubów. Polak został ciężko ranny – walczy o życie po postrzeleniu w głowę. Jego historię opisuje katowicka „Gazeta Wyborcza”.