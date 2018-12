„Pracował w PE i znałem Go z widzenia. Jestem wstrząśnięty. Nie zdawałem sobie sprawy, że to właśnie On został śmiertelnie ranny chroniąc innych ludzi. Cześć Jego Pamięci!” – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. W niedzielę zmarł we Francji pochodzący z Katowic i mieszkający od 20 lat we Francji dziennikarz Bartosz Niedzielski.