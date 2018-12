Prezydent uhonoruje Polaka zmarłego w Strasburgu. „Poświęcił życie, by ratować innych”

Prezydencki minister Andrzej Dera poinformował na antenie TVP1, że prezydent Andrzej Duda uhonoruje Polaka zmarłego w Strasburgu. – Dzięki takiej postawie jak jego, nie doszło do większej tragedii, poświęcił życie, by ratować innych, to jest absolutny wzór – mówił.