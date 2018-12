Kilogramy jedzenia, które zalegają w lodówce jeszcze na kilka dni po świętach, to problem, z którym co roku spotykają się polskie rodziny. Nie oznacza to jednak, że resztki muszą lądować na śmietniku. Jedna z organizacji prowadzi akcję, dzięki której możemy podzielić się świątecznym jedzeniem z bezdomnymi.