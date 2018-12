Podczas koncertu sylwestrowego w Zakopanem wystąpi Alvaro Soler. – To megagwiazda i ulubieniec młodzieży, dlatego się cieszę że to właśnie on będzie dopełnieniem tej korony himalajowych artystów jakich mamy w Zakopanem – powiedział Jacek Kurski w rozmowie z portalem Wirtualne Media.