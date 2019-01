Z pomocą mediów społecznościowych 22-letni Kacper zamierza odnaleźć kierowcę, który potrącił go pod koniec grudnia. Poszkodowany podkreśla, że ze względu na podstawę zatrudnienia nie przysługuje mu żadne świadczenie chorobowe, a do pracy nie będzie mógł wrócić co najmniej przez cztery miesiące.