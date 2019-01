Wywiad Lecha Wałęsy dla rosyjskiego Sputnika wywołał spore kontrowersje. Były prezydent stwierdził w rozmowie z propagandowym portalem, że Polsce „bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku”. W sondażu przeprowadzonym przez serwis „Rzeczpospolitej” Polacy zostali zapytani o to, czy tym wywiadem Wałęsa zaszkodził polskiej racji stanu.