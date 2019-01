Posłanka PiS apeluje do premiera Morawieckiego. Chce przeniesienia urzędów do Torunia

Kilka dni temu media obiegła informacja o planie deglomeracyjnym, czyli przenoszeniu ważnych instytucji i urzędów poza Warszawę. Związana z Toruniem Anna Sobecka chciałaby, by to właśnie do jej miasta przenoszono takie placówki. Zaapelowała o to w liście do Mateusza Morawieckiego.