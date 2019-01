– Mam prośbę do wszystkich widzów. Nie przywoźcie toreb pełnych zabawek, cukierków, prezentów. Chciałabym, żeby zwróciły się do nas rodziny, które chcą przysposobić Kubę – apeluje Anna Wójcik, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu. Dziewięcioletni Kuba został porzucony przez matkę. Dziś rozpaczliwie czeka na ludzi, którzy go pokochają.