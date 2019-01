W 2017 roku o 1,6 proc. więcej osób uczestniczyło w niedzielnych Mszach św. niż rok wcześniej. Ponadto o 1 proc. wzrosła liczba osób przystępujących do Komunii Świętej. To oznacza, że w 2017 r. około pół miliona więcej katolików uczestniczyło we Mszach Świętych niedzielnych i więcej o 300 tys. osób przyjmowało Komunię Świętą niż w poprzednim roku – wynika z najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawionych 8 stycznia.