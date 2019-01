„Uwaga!” TVN: „Żyjemy w piekle na ziemi”. Co dalej z domem pomocy księżnej Tarkowskiej?

Mieszkańcy Domu Pomocy „Słoneczny” mówią: „Żyjemy w piekle na ziemi”. Mieszkają w zagrzybionych pokojach, wszechobecne są karaluchy i wszy. – Mam stuprocentową pewność, że pomagam tym ludziom – przekonuje Elżbieta Tarkowska, właścicielka ośrodka. Co na temat panujących w nim warunków mają do powiedzenia nadzorujące go służby?