Owsiak pytany o powrót do kierowania WOŚP: Dajcie mi trochę czasu

Jerzy Owsiak w sobotę 19 stycznia uczestniczył w pogrzebie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dziennikarze TVN24 pytali go o apele, by wrócił do kierowania fundacją WOŚP. – Dajcie mi trochę czasu – odpowiedział.