– Nie zgadzam się z tym, co powiedział Skiba, że „skończyła się Polska WOŚP, a zaczęła Polska nożowników”. Uważam, że Polska WOŚP daje o sobie teraz znać bardziej niż kiedykolwiek. Wierzę, że to, co się stało, ta tragedia sprawi, że zjednoczymy się jeszcze bardziej. Nie pozwolimy, żeby WOŚP stała się krzywda. To jest nasz skarb narodowy. To WOŚP zmienia oblicze tej ziemi. Czy to się komuś podoba czy nie – powiedziała w rozmowie z „Wprost” Agata Młynarska.