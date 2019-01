Niedzielny konkurs indywidualny w Zakopanem przyniósł nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Chociaż Polacy byli jednymi z faworytów do zakończenia zawodów na podium, to żaden z nich nie zdołał „załapać” się nawet do czołowej dziesiątki. Zmagania na Wielkiej Krokwi skomentował Adam Małysz.