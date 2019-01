Dziś rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. „Najbardziej poruszające i najstraszniejsze co sfilmowałem”

– To wszystko było najbardziej poruszające i najstraszniejsze, co zobaczyłem i sfilmowałem podczas wojny. Czas nie ma władzy nad tymi wspomnieniami. Nie wycisnął on z mej pamięci wszystkich okropności, które zobaczyłem i nagrałem – wspominał operator radzieckiej ekipy filmującej obóz. 74 lata temu miało miejsce wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau.