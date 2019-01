„Jeżeli próbuje Pan obarczać ten rząd za antysemityzm w głowach szurniętych zdrowo (moim zdaniem) głupków to jest to po nieprzyzwoite i niemądre” – tymi słowami Joachim Brudziński odniósł się do zarzutów Pawła Rabieja o brak reakcji na obecność narodowców i antysemickie hasła w Auschwitz.