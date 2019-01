Trzaskowski: Kaczyński nie występował do tej pory w roli twardego biznesmena

– Do tej pory Jarosław Kaczyński nie występował w roli takiego twardego biznesmena, który zdobywa setki milionów dla swojej partii. Zastanawiam się, czy gdyby udało się wybudować ten budynek i rzeczywiście mieć zastrzyk finansowy rzędu setek milionów rocznie, to pewnie PiS natychmiast wystąpiłby o to, żeby już nie finansować partii z budżetu państwa – powiedział Rafał Trzaskowski w rozmowie z Radiem Zet.