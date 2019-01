Taśmy Kaczyńskiego pokazują mniej więcej to, co pokazywały wcześniej taśmy Morawieckiego, czy taśmy z udziałem polityków Platformy. Kulisy styku wielkiej polityki, biznesów, wykorzystywania państwa do własnych celów. Tyle że prezes PiS przez lata budował zupełnie inną opowieść o sobie.