Lech Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych „listę 10 osób, które muszą być rozliczone w praworządnej Polsce za największe szkody wyrządzone Rzeczpospolitej”. „Jak wyjdzie prawda o tym co wyprawiał, jak nikczemnie, nieuczciwie postępował Kaczyński i dobrał też do tej koncepcji wielu podobnych, to będzie trudno w to uwierzyć" – napisał na Facebooku były prezydent.