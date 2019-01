Przedstawiciele Nowoczesnej zaprezentowali wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej, w którym apelują o kontrolę sprawozdań finansowych Prawa i Sprawiedliwości. Do Krajowej Administracji Skarbowej złożony został z kolei wniosek o kontrolę w spółce Srebrna. To reakcja na publikację przez „Gazetę Wyborczą” tzw. taśm Kaczyńskiego.