Mięso z nielegalnego uboju krów trafiło do 10 krajów. Teraz jest wycofywane

Inspekcja Weterynaryjna potwierdziła, że mięso z nielegalnego uboju chorych krów w Ostrowi Mazowieckiej, trafiło do 10 państw, w tym do kilkunastu punktów w Polsce. Mięso jest już wycofywane z handlu i przekazywane do utylizacji.