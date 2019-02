Nie tylko renegocjacja konkordatu, aborcja na żądanie i związki partnerskie. Co proponuje „Wiosna” Roberta Biedronia?

Wiosna – to nazwa partii Roberta Biedronia. Wśród postulatów ugrupowania, którego konwencja odbyła się 3 lutego w Warszawie, znalazły się m.in. legalizacja związków partnerskich, dostęp do aborcji do 12. tygodnia, rozdział państwa od Kościoła, zwiększenie płacy minimalnej i rozszerzenie programu Rodzina 500+.