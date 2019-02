Najnowszy sondaż Kantar Millward Brown spowodował spore poruszenie na polskiej scenie politycznej. Lawinę komentarzy wywołał zwłaszcza wysoki wynik Wiosny, ugrupowania Roberta Biedronia. Niektórzy komentatorzy przewidują, że słabnące SLD przyłączy się do PO. Co na to lider Sojuszu?