„Uwaga!” TVN: Wezwał karetkę do schorowanego ojca. Stanął z tego powodu przed sądem

Władysław Janta przez kilka miesięcy musiał udowadniać przed sądem, że nie złamał prawa, wzywając karetkę pogotowia do swojego chorego, 97-letniego ojca. Co zmotywowało lekarza do złożenia skargi na pana Władysława?