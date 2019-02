Polska kupiła od Amerykanów system HIMARS. Zobacz, na czym to polega

– Mamy to! W środę podpiszemy umowę z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego dywizjonu HIMARS, a więc broni, który w znaczny sposób zwiększy zdolności bojowe Wojska Polskiego. To będzie 20 wyrzutni razem z amunicją. To nowoczesny sprzęt, który daje gwarancję skuteczności na polu walki – zachwalał nowy zakup minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas wizyty w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej.