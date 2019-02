Poszukiwano go ENA i pięcioma listami gończymi. Wpadł w ręce „łowców głów” z Katowic

Katowiccy „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego ENA. 49-latek nie powrócił do zakładu karnego, wystawiono za nim 5 listów gończych, a po wyjeździe za granicę wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Po 4 latach mężczyzna trafił w ręce kryminalnych. Śledczy zaskoczyli go w jednym z tyskich mieszkań, gdy przyjechał na wizytę do rodzinnego miasta z Niemiec.