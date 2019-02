Media piszą o zdewastowaniu żydowskiego cmentarza w Świdnicy. Ambasador interweniuje: To fake news

Marek Magierowski zaprotestował przeciwko doniesieniom o zdewastowaniu żydowskiego cmentarza w Polsce, które ukazały się m.in. w „Times of Israel”, nazywając je kłamstwami. Jak twierdzi Jonny Daniels z fundacji From The Depths, informacja o zniszczeniu cmentarza w Świdnicy pochodzi sprzed czterech lat.