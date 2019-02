Co 8 sekund błąd. Te słowa sprawiają Polakom najwięcej problemów

Co 8 sekund w polskim internecie pojawia się błąd ortograficzny. Dziennie internauci popełniają 11 055 błędów, a ich prawdziwą kopalnią jest Facebook. Jakie słowa sprawiają nam największy kłopot? Szczegółowe zestawienie zawiera raport przygotowany przez Nadwyraz.com, markę promującą poprawną polszczyznę i literaturę we współpracy portalem Polszczyzna.pl i partnerem technologicznym, narzędziem do monitoringu Internetu, Brand24.