Robert Biedroń zapewne nie spodziewał się, że jego wpis wywoła w sieci taką burzę. Były prezydent Słupska skomentował listę kandydatów PiS do europarlamentu używając sformułowań typu „dinozaury” czy „dziadki”. Chociaż nie jest jasne, czy PSL nawiązał do kontrowersyjnego wpisu polityka, to materiał zamieszczony przez partię na Twitterze jest mocno ironiczny.