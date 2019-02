– Przywiązanie człowieka do łóżka, to najgorsza kara jaką można sobie wyobrazić. Nie chcę takiego życia – wyznaje Krystian Jabłoński, który od dwóch lat jest przykuty do łóżka. Mimo długiej i żmudnej rehabilitacji, stan zdrowia mężczyzny nie poprawia się. Pojawiają się za to chwile zwątpienia.