Nowoczesna dołączy do Koalicji Europejskiej? Jest decyzja

Na zorganizowanej w piątek konferencji prasowej Katarzyna Lubnauer, liderka Nowoczesnej, ogłosiła, że jej ugrupowanie dołączy do Koalicji Europejskiej, by wspólnie wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.