PSL dołączył do Koalicji Europejskiej, stając się tym samym kolejną siłą polityczną współpracującą przed wyborami do europarlamentu. Decyzja ludowców została uznana przez Krystyna Pawłowicz za „zdradę”. Posłanka postanowiła zwrócić się bezpośrednio do rolników. Nie zabrakło nawiązań do żywności, która według polityk jest „smacznym wynalazkiem”.