– Idąc dalej tą samą drogą, co przez ostatnie ćwierć wieku, za kilka, kilkanaście lat możemy nie mieć żadnej polskiej sieci handlowej, a może nawet żadnego polskiego sklepu. Nie ma w Europie drugiego dużego kraju, który by sobie na to pozwolił – mówi Marzena Gradecka, jedna z najbogatszych Polek, która prowadzi sieć drogerii Jasmin oraz marketów Rabat i Aligator.