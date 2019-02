Wczoraj Gildia Reżyserów Polskich wystosowała list otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem artystów polityk podczas sobotniej konwencji swojego ugrupowania, „przytoczył fałszywy cytat z Agnieszki Holland”, a także „umieścił go w manipulacyjnym kontekście”. Teraz do sprawy odniosła się reżyserka.