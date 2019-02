Dramat pacjenta szpitala w Łukowie. Był unieruchomiony, kapelan wykorzystał go seksualnie

Ta sprawa zyskała rozgłos dzięki działalności fundacji „Nie lękajcie się”. Do jej raportu dotarli dziennikarze, którzy przeprowadzili wnikliwe śledztwo. Okazało się, że na terenie miasta doszło do przestępstwa na tle seksualnym. Miał dopuścić się go kapelan miejscowego szpitala.