Bielan o Kaczyńskim: Słynie z dystansu do siebie. Bawią go memy

– Jarosław Kaczyński to polityk słynący z dystansu do siebie. Bawią go memy, również te krążące na jego temat, np. te słynne z atlasem kotów – powiedział na antenie Polsat News Adam Bielan.