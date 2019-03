Mobbing w Ministerstwie Zdrowia? „Czuję się zmuszona do odejścia”

Joanna Koczaj-Dyrda to urzędniczka pracująca w resorcie zdrowia, której trudne przeżycia z pracy znalazły swój finał w sądzie. Wirtualna Polska dotarła do zeznań świadków, których relacje wskazują na to, że w ministerstwie stosowano mobbing.