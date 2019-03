Do ataku na Pawła Adamowicza doszło 13 stycznia 2019 roku na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku podczas „Światełka do nieba”. Wątpliwości co do przeprowadzonej na miejscu akcji ratunkowej ma lekarz, który wysłał w tej sprawie pismo do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Sprawę zbada zespół biegłych.