Joachim Brudziński o porwaniu matki z dzieckiem w Białymstoku: Dążymy do szybkiego zatrzymania sprawców

W Białymstoku około godziny 10.00 doszło do tragicznego zdarzenia. Dwóch mężczyzn siłą wciągnęło do samochodu 25-letnią kobietę z dzieckiem. Został uruchomiony system Child Alert. Do sprawy odniósł się Joachim Brudziński w mediach społecznościowych.